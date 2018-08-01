Более одного миллиарда рублей потратили в Югре на подготовку школ к новому учебному году

| Фото: doinhmao.ru | Фото: doinhmao.ru

Более 1,2 млрд рублей из муниципальных бюджетов округа было направлено на подготовку школ к новому учебному году, сообщает правительство ХМАО-Югры.

В Югре впервые порог школы переступят более 24 тыс. первоклассников. Всего за школьные парты сядут более 220 тыс. учащихся. Все образовательные организации автономного округа приняты межведомственными комиссиями и готовы к новому учебному году.

"Роспотребнадзор, Росгвардия, родительская общественность, представители профессионального педагогического сообщества – все удовлетворены состоянием материально-технической базы, условиями, созданными в образовательных организациях", - отметил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.