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Более одного миллиарда рублей потратили в Югре на подготовку школ к новому учебному году

Общество, 14:43 30 августа 2018

doinhmao.ru | Фото: doinhmao.ru

Более 1,2 млрд рублей из муниципальных бюджетов округа было направлено на подготовку школ к новому учебному году, сообщает правительство ХМАО-Югры.

В Югре впервые порог школы переступят более 24 тыс. первоклассников. Всего за школьные парты сядут более 220 тыс. учащихся. Все образовательные организации автономного округа приняты межведомственными комиссиями и готовы к новому учебному году.

"Роспотребнадзор, Росгвардия, родительская общественность, представители профессионального педагогического сообщества – все удовлетворены состоянием материально-технической базы, условиями, созданными в образовательных организациях", - отметил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

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# ХМАО , школы

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