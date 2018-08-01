Роспотребнадзор: оздоровительный эффект в Тюменской области отмечен почти у ста процентов детей

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Выраженный оздоровительный эффект по итогам летней кампании в Тюменской области остается стабильным и отмечен у 96 % детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тюменская область вошла в список пилотных регионов по внедрению программного продукта "Оценка эффективности оздоровления", разработанного ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" и утвержденного главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой 11 мая 2018 года.

Программное средство дает возможность оперативно собирать и анализировать необходимую информацию, формировать отчеты об эффективности оздоровления для родителей и сводные отчеты об оздоровительной смене, обеспечивать мониторинг информации о результатах медицинских осмотров детей, о соблюдении требований санитарного законодательства, устанавливать причинно-следственные связи недополученного оздоровительного эффекта.

В 2018 году пилотный проект реализован в 8 стационарных загородных организациях отдыха и оздоровления Тюменской области.

Оценка эффективности оздоровления проводится по результатам медицинских осмотров детей в начале и в конце каждой смены летней оздоровительной кампании. У детей и подростков измеряют рост, массу тела, мышечную силу и жизненную емкость легких, дополнительно оценивается изменение психоэмоционального состояния ребенка за период его пребывания в оздоровительном лагере.

Борис Олейник