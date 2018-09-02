Тюменский "Космос" презентует спектакль москвички "Мам, привет"

МТЦ «Космос» | Фото с сайта moi-portal.ru МТЦ «Космос» | Фото с сайта moi-portal.ru

Спектакль московского режиссера Виктории Приваловой "Мам, привет" презентуют в МТЦ "Космос" в конце сентября.

Об этом рассказала руководитель проектного офиса молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная. По ее словам, 15 сентября "Космос" презентует открытие театрального сезона.

"Мы единственный город, в котором есть 21 молодежный театр. Даже московские ребята ставят на нашей площадке спектакли. В сентябре в "Космосе" будет премьера спектакля московского режиссера Виктории Приваловой", - сказала Марина Деликатная.

Виктория Привалова – режиссер театра и кино. Ее постановки рассказывают о чувствах, истории феминизма и искусственном разуме. О терапевтической силе ее дебютного спектакля "Совместные переживания" говорят до сих пор, некоторые зрители приходят на постановку несколько раз. В 2015 году девушка закончила ВГИК по специальности режиссер мультимедиа. Виктория делает мультфильмы для детей, ставит спектакли в Центре имени Вс. Мейерхольда – открытой площадке для театральных команд.

В марте 2018 года Виктория Привалова выиграла грант на реализацию своего проекта у тюменского "Медиаполиса". Над работой Виктория Привалова трудится с июня 2018 года. Именно тогда "Мой портал" объявил об авторском мастер-классе московского режиссера. Виктория призвала тюменцев поделиться своими историями, которые стали основой для ее спектакля "Мам, привет". В спектакле "Мам, привет" не будет актеров, главный герой – зритель и те истории, которые он услышит по средствам мультимедиа.

Лина Орлова