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Тюменские волейболисты готовятся к кубку Западной Сибири и Урала

Спорт, 08:57 03 сентября 2018

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" продолжает подготовку к домашнему кубку Западной Сибири и Урала памяти Юрия Фураева. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Здоровье" с 5 по 7 сентября, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Накануне подопечные Сергея Шульги провели первый в межсезонье двусторонний матч. Участие в нем приняли все 13 игроков, которые находятся в команде. Волейболисты провели на площадке четыре партии.

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# волейбол , кубок , Тюменская область

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