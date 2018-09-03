Тюменские волейболисты готовятся к кубку Западной Сибири и Урала

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" продолжает подготовку к домашнему кубку Западной Сибири и Урала памяти Юрия Фураева. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Здоровье" с 5 по 7 сентября, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Накануне подопечные Сергея Шульги провели первый в межсезонье двусторонний матч. Участие в нем приняли все 13 игроков, которые находятся в команде. Волейболисты провели на площадке четыре партии.