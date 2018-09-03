Продолжается прием заявок на конкурс "Лучший экспортер Тюменской области"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс "Лучший экспортер Тюменской области", сообщают организаторы.

В конкурсе могут принять участие малые и средние компании, ведущие экспортную деятельность в течение последних трех лет или ставшие экспортерами только в 2017 году. Результаты конкурса являются частью исследовательского проекта "Лучший экспортер Урала-2018".

Конкурс проводится в номинациях — "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Хайтек" и "Прорыв года". Поступившие на конкурс заявки будет рассматривать комиссия, в состав которой войдут представители регионального департамента инвестполитики, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Тюменского технопарка, регионального отделения "Деловой России" и аналитического центра "Эксперт". Критерии оценки — объем реализации продукции на внешних рынках, география поставок, количество товарных позиций, поставляемых на рынки других государств, а также число иностранных партнеров.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 сентября по адресу электронной почты Центра поддержки экспорта komarovaa@72to.ru, задать вопросы и уточнить условия участия – по телефонам 684345 доб.139 и +7-932-479-61-49.