Интернет-активность учащихся зависит от типа школ, считают тюменские эксперты

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Интернет-активность школьников зависит от типа учреждения, в котором они учатся. Это показал анализ частоты использования Интернета старшеклассниками как в процессе обучения, так и в повседневной жизни, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Всего в анкетировании участвовали около 1 тыс. 100 старшеклассников общеобразовательных учреждений Тюменской области. Оказалось, что как инструмент образовательного процесса Интернет используют практически каждый день 70–74 % учеников гимназий и лицеев, 61 % – обычных городских школ и 49 % – сельских.

"Причины того, что старшеклассники "элитных" общеобразовательных учреждений обращаются к интернет-ресурсам намного чаще, чем старшеклассники обычных школ, достаточно очевидны, – считает сотрудник социологической лаборатории ТюмГУ Максим Семенов. – Во-первых, образовательная нагрузка в учреждениях данного типа значительно больше. Во-вторых, уровень доступности информационно-коммуникационных технологий в городе существенно выше, чем в сельской местности".

В свободное время молодежь старшего подросткового возраста использует Интернет, прежде всего выход в виртуальные социальные сети, еще более активно. По данным исследования, 85 % старшеклассников практически каждый день проводят время в интернет-пространстве, в то время как с той же периодичностью готовятся к ЕГЭ только 22 %, а посещают спортивные секции, фитнес-центры и тренажерные залы всего 13 %. Досуг современной молодежи плотно связан с информационно-коммуникационными технологиями и реализацией информационного обмена через веб-сервисы, заключает эксперт.