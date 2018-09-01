Банк России: объем ипотечного кредитования увеличился

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С начала 2018 года объем ипотечных жилищных кредитов населению превысил 1,5 трлн рублей. В июле банки предоставили 122 тыс. рублевых кредитов на сумму 246 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2017 года на 44 и 59 % соответственно, сообщает Банк России.

В январе–июле 2018 года банки выдали гражданам более 785 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Средневзвешенная процентная ставка по выданным в июле рублевым ИЖК составила 9,57% годовых.

Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 1 августа 2018 года составила 5,9 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24 %.