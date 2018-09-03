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Для тех, кто интересуется программированием и математикой, откроется школа глубокого обучения

Общество, 10:03 03 сентября 2018

МФТИ во Вконтакте | Фото: МФТИ во Вконтакте

Занятия в Школе глубокого обучения (Deep Learning School), созданной на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики, стартуют 14 сентября, сообщает МФТИ.

Программа рассчитана на учеников 9-11 классов, но подать заявку может любой желающий. На лекциях слушатели узнают о принципах глубокого обучения и нейронных сетей, изучат язык программирования Python, основы линейной алгебры, оптимизации, теории вероятности и машинного обучения. Студенты ФПМИ, которые будут вести занятия, познакомят школьников с современными инструментами для разработки программ с искусственным интеллектом.

"Сейчас одними из наиболее интересных и важных направлений исследований в прикладной математике и информатике являются направления, связанные с искусственным интеллектом, — машинное обучение, глубокое обучение и нейронные сети. Физтех в целом, и в особенности Физтех-школа прикладной математики и информатики, являются признанными лидерами этой области. В прошлом году мы стали Центром Национальной технологической инициативы по искусственному интеллекту, обойдя в этом всех основных конкурентов. Также в прошлом году мы запустили кружки по этим темам для старшеклассников, но в этом году значительно усиливаемся и расширяемся", — отметил директор физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский.

Чтобы получить доступ к курсам, следует до 13 сентября оставить заявку на сайте Школы.

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# математика , МФТИ , программирование , школа

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