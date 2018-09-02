Ольга Швецова поздравила первоклассников лицея № 34 с днем знаний

| Фото: ТРО парти "Единая Россия" | Фото: ТРО парти "Единая Россия"

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова поздравила 197 первоклассников лицея № 34 с днем знаний, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

С началом большого и интересного пути их также поздравили ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат и директор детского сада № 50 Екатерина Вешкурцева.

Ольга Ройтблат более 30 лет возглавляла лицей № 34, налаживала учебно-образовательный процесс и создавала комфортную атмосферу для получения знаний. Она поздравила всех присутствующих с началом учебного года, пожелала школьникам учиться на хорошие оценки, родителям – здоровья, а педагогам – терпения.

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова – выпускница этого лицея. Особые слова благодарности она адресовала учителям и ветеранам педагогического труда за то, что они вырастили целое поколение успешных людей. "Лицей №34 соответствует статусу эффективной школы, именно здесь заботятся о том, чтобы каждый ребенок добился многого в жизни", – подчеркнула депутат.

Она также вручила благодарственные письма Тюменской областной думы директору лицея Татьяне Нестеровой, ученику лицея Петру Думанскому за высокие результаты в учебе, Елене Кабановой – за многолетнюю активную работу председателем Управляющего совета лицея и вклад в развитие системы общественного управления, а Надежде Вяткиной – за эффективное внедрение информационных технологий в образовательный процесс.

"Ольга Владимировна – одна из тех благодарных учеников, которая, действительно, от всей души помогает лицею и не забывает его. Благодаря ее поддержке у нас появилось современное музыкальное оборудование для проведения школьных мероприятий", – отметила директор лицея Татьяна Нестерова и вручила Ольге Швецовой благодарственное письмо за конструктивное сотрудничество и поддержку в учебно-образовательном процессе.

Поздравила первоклассников – бывших выпускников детского сада №50 – с днем знаний его директор Екатерина Вешкурцева. Она пожелала ребятам хорошей учебы, как можно больше любимых предметов, новых надежных друзей, а также поблагодарила педагогов за большой вклад в развитие подрастающего поколения.

После торжественной части прозвенел первый школьный звонок, ученики запустили в небо разноцветные шары.