Александр Моор поздравил работников нефтегазового комплекса тюменского региона с профессиональным праздником

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Топливно-энергетический комплекс создан героическим трудом многих поколений. Он стал прочной основой экономики России и главным ресурсом для модернизации и социально-экономического развития нашей страны. Об этом сказал в поздравлении работникам нефтегазового комплекса временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

По его словам, благодаря открытию месторождений нефти и газа Тюменская область совершила второй экономический рывок в своей истории, а Россия стала развиваться как энергетическая сверхдержава.

"Убежден, главная ценность нефтегазового сектора экономики — это люди, работающие в этой сложной и высокотехнологичной отрасли. Нефтяники и газовики профессионально решают стоящие перед ними задачи, внедряют самые передовые технологии. ТЭК выполняет роль драйвера для многих сфер экономики, стимулирует развитие промышленности. Тюменские предприятия и нефтегазовые компании с каждым годом укрепляют сотрудничество, успешно реализуют проекты по импортозамещению", - отметил врио губернатора региона.

По мнению Александра Моора, в профессиональный праздник особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов отрасли. Они стояли у ее истоков, обеспечили становление и развитие нефтегазовой промышленности страны. В тяжелых условиях освоили Западную Сибирь и создали мощный топливно-энергетический комплекс, которым и сегодня гордится вся страна. Их имена звучат в названиях многих месторождений, городов, улиц и площадей Тюменской области, Югры и Ямала.

"Желаю всем работникам нефтяной и газовой промышленности крепкого здоровья, счастья, успеха в созидательном труде и новых производственных достижений на благо России!", - пожелал Александр Моор.