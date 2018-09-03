Четырнадцать лет проведет в тюрьме югорский наркосбытчик

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14 лет и 6 месяцев лишения свободы получил наркосбытчик. Такой приговор вынес Октябрьский районный суд, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Государственное обвинение предоставило суду доказательства того, что мужчина, желая обогатиться за счет преступной деятельности, приобрел наркотическое средство синтетического производства, которое сбыл знакомому. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли наркотики, которые он намеревался использовать в личных целях.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Апелляционной инстанцией жалобы осужденного и его адвоката на приговор суда оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.