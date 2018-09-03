  • 3 сентября 20183.09.2018понедельник
  • USD68,0447
    EUR79,4966
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

Четырнадцать лет проведет в тюрьме югорский наркосбытчик

Происшествия, 11:53 03 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

14 лет и 6 месяцев лишения свободы получил наркосбытчик. Такой приговор вынес Октябрьский районный суд, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Государственное обвинение предоставило суду доказательства того, что мужчина, желая обогатиться за счет преступной деятельности, приобрел наркотическое средство синтетического производства, которое сбыл знакомому. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли наркотики, которые он намеревался использовать в личных целях.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Апелляционной инстанцией жалобы осужденного и его адвоката на приговор суда оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркосбытчик , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 03.09.2018Четырнадцать лет проведет в тюрьме югорский наркосбытчик
10:58 03.09.2018В Тюмени директор предприятия скрыл от налоговой почти пять миллионов рублей
10:36 03.09.2018В Югре инженера фирмы подозревают в коммерческом подкупе
17:44 02.09.2018Житель Урала открыл стрельбу с балкона и ранил полицейского