  • 4 сентября 20184.09.2018вторник
  • USD67,7443
    EUR78,6376
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

В ТИУ объявлены конкурсы на грантовую поддержку

Общество, 08:40 04 сентября 2018

архив пресс-службы ТИУ | Фото: архив пресс-службы ТИУ

Конкурсы на грантовую поддержку работников университета, имеющих основное место работы в ТИУ, а также аспирантов и докторантов, обучающихся или работающих в вузе, авторских коллективов объявлены в опорном вузе, сообщает пресс-служба ТИУ.

К видам грантовой поддержки относятся: гранты на защиту диссертаций. Грантовые конкурсы: "Аспирант года", "Наставник", "Золотое перо", "Педагог года" и другие. Информация о количестве и размере грантов, требования к грантополучателям, сроки приема документов, состав комиссий по грантовой поддержке будет опубликована на сайте ТИУ 14 сентября 2018 года в разделе Грантовые конкурсы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , конкурс , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 04.09.2018Автомобилистов предупреждают о заморозках
08:51 04.09.2018Тюменцы представят опыт на форуме "Вместе - ради детей"
08:40 04.09.2018В ТИУ объявлены конкурсы на грантовую поддержку
08:29 04.09.2018Выставка к 190-летию Льва Толстого откроется в библиотеке Менделеева