В ТИУ объявлены конкурсы на грантовую поддержку

| Фото: архив пресс-службы ТИУ | Фото: архив пресс-службы ТИУ

Конкурсы на грантовую поддержку работников университета, имеющих основное место работы в ТИУ, а также аспирантов и докторантов, обучающихся или работающих в вузе, авторских коллективов объявлены в опорном вузе, сообщает пресс-служба ТИУ.

К видам грантовой поддержки относятся: гранты на защиту диссертаций. Грантовые конкурсы: "Аспирант года", "Наставник", "Золотое перо", "Педагог года" и другие. Информация о количестве и размере грантов, требования к грантополучателям, сроки приема документов, состав комиссий по грантовой поддержке будет опубликована на сайте ТИУ 14 сентября 2018 года в разделе Грантовые конкурсы.