Александр Моор признался в любви Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Уверенность в том, что Тюменская область еще сыграет важную роль в истории России, выразил врио губернатора региона Александр Моор. Во время визита в инфопарк "Я люблю тебя. Тюменская область" он рассказал, за что благодарен родной земле.

"Люблю Тюменскую область, как сын. Как землю, на которой я родился и которая меня воспитала, которая, я надеюсь, наполнила меня самыми лучшими человеческими качествами. Благодарю Тюменскую область за то, что здесь живут мои родители и дети, и самое главное - за то, что все мои родные, близкие и друзья связывают с Тюменской областью свое будущее. Я уверен, что наш регион еще сыграет свое предназначение в истории России и что мы все станем маленькой частью этой большой победы", - рассказал Александр Моор.

Напомним, инфопарк "Я люблю тебя. Тюменская область" открылся на Цветном бульваре 30 августа. На стендах, экранах размещено много полезной информации о регионе. В центре шатра расположен стол с 3D-метками. С помощью приложения на мобильном устройстве пользователи могут увидеть объекты строительства и достопримечательности Тюменской области. Заглянуть в будущее, заняться велоспортом и оценить новые технологии предлагает VR-зона. Уже полюбившаяся горожанам викторина "Открой свою Тюменскую область" представлена в инфопарке в виде арт-объекта с сенсорной панелью.

Информационный центр будет работать до 16 сентября ежедневно с 12 до 22 часов. Каждый вечер гостей площадки ждет особая развлекательная программа: по будням она стартует в 18 часов, по выходным – в 16 часов.

Дарья Казакова