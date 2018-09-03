Александр Моор ответил на вопросы блогеров

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Дополнительные доходы областного бюджета за первое полугодие 2018 года будут направлены на реализацию крупных социальных и инфраструктурных проектов.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, подводя итоги встречи с местными блогерами, которая состоялась в интерактивном центре "Я люблю тебя. Тюменская область" на Цветном бульваре 3 сентября.

В ходе экскурсии по инфопарку, которую провела куратор проекта Ольга Петрушина, Александр Моор ознакомился с интерактивными стендами, рассказывающими о достижениях Тюменской области.

"Современные технологии виртуальной реальности позволяют многочисленным посетителям нашего инфопарка, например, прокатиться на велосипеде по будущей набережной на левом берегу Туры или взглянуть на достопримечательности Тюмени и Тобольска с высоты птичьего полета", - рассказала Ольга Петрушина.

Тюменский инфопарк - интересный проект, который вызвал большой интерес у жителей Тюменской области, Югры и Ямала, в том числе у молодежи, прокомментировал врио главы региона. Очень важно в краткой и современной форме рассказывать молодому поколению тюменцев, ямальцев и югорчан о серьезном потенциале и огромных перспективах развития трех, тесно связанных между собой регионов, подчеркнул он.

Отвечая на вопросы тюменских блогеров в ходе неформального общения за чашкой, вернее, картонным стаканчиком кофе, врио губернатора рассказал о перспективах развития набережной Туры и парка "Затюменский" и поделился опытом воспитания своих четырех детей. Главное, по мнению Александра Моора - не просто проводить время с детьми, а разговаривать с ними о серьезных вещах, например, о выборе будущей профессии. Гаджеты детям запрещать нельзя, но ограничивать игры и просмотр мультиков по времени необходимо, считает многодетный отец.

Александр Моор отметил, что не намерен делиться с интернет-аудиторией подробностями своей семейной жизни, но один секрет все-таки раскрыл. Оказывается, по выходным врио губернатора встает раньше всех и готовит завтрак - овсяную кашу.

Представитель театрального центра "Космос" Марина Деликатная пригласила Александра Моора посетить один из спектаклей. Врио главы региона отметил, что в силу занятости очень редко бывает в театре и с благодарностью принял приглашение.

В завершение встречи Александр Моор вручил 15 тюменцам памятные медали и грамоты президента России за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в 2017 году в Сочи.

Отвечая на вопросы журналистов и блогеров по итогам встречи, врио губернатора рассказал о дальнейшем развитии региона.

"Мы жили и будем жить в соответствии со своими доходами. Правительство Тюменской области всегда подходит к финансовому планированию аккуратно, реалистично и консервативно. В приоритете у нас - социально значимые программы. Сегодня региону нужны детские сады. Мы уже решили задачу по обеспечению местами в детских дошкольных учреждениях ребятишек с трех лет. Теперь наша цель - дать возможность всем родителям устроить в детсад детей любого возраста", - рассказал Александр Моор.

Кроме того, демографические показатели предыдущих лет говорят о том, что в Тюмени нужно каждый год вводить в строй новую школу, добавил он.

"К сожалению, в Тюменской области 31 школа размещается в ветхих деревянных зданиях и мы должны в ближайшие годы решить эту проблему", - отметил врио губернатора. Все дети, независимо от того, где они живут, в городе или на селе, должны учиться в комфортных условиях.

В областной столице и других муниципалитетах региона продолжится реализация масштабного среднесрочного плана развития транспортной инфраструктуры. Предстоит реализовать ряд крупных проектов в сфере здравоохранения. Необходимо начать строительство областной детской больницы и онкологического центра. В сельской местности продолжится возведение современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

"Есть планы по развитию вузов. В первую очередь - по строительству современного кампуса, то есть, комплекса новых общежитий, чтобы иногородние студенты, в том числе из северных автономных округов, могли жить в комфортных условиях. Есть много проектов по созданию комфортной городской среды и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В разных муниципалитетах - разные проблемы, но главное - у нас есть четкая и понятная программа их решения, направленная на дальнейшее развитие региона на благо людей", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко