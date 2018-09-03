Александр Моор: тюменский опыт городского благоустройства активно используют на Ямале

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Принципиально важно создавать в современном городе общественные пространства, не важно, спортивные или досуговые. Современный город определяется возможностью людей с разным уровнем достатка и социальным статусом чувствовать себя равными. На подобных площадках они именно такими себя и ощущают.

Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ноябрьск.

Он рассказал, что на примере Тюмени видно - как только администрация благоустраивает какую-то территорию, на ней сразу же появляются дети, мамы с колясками, пожилые люди, и это здорово. "Мы должны, конечно, строить большие здания и сооружения, но именно общественные пространства отличают комфортный, современный и удобный город", - уверен Александр Моор. Руководитель региона отметил, что тюменский опыт благоустройства очень активно используется на Ямале, однако южным соседям все равно есть чему поучиться у северян.

В качестве примера он назвал идею многофункционального общественного комплекса под виадуком на ул. 26 съезда КПСС Новом Уренгое, который открыли в День города. "Это интересная идея. Мы много думали над тем, как использовать такие пространства в Тюмени, потому что сейчас они либо пустуют, либо заняты парковками. Я подумаю, как можно реализовать эту отличную идею в наших городах", - рассказал врио губернатора Тюменской области. Он подчеркнул, что рабочие поездки в округа позволяют взаимно обогащаться идеями и делать наши регионы лучше.

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пояснил, что программу благоустройства в городах начали буквально несколько месяцев назад и поблагодарил строителей за оперативную и качественную работу. Он сообщил, что в Ноябрьске скоро начнется строительство школы искусств.

"Мы ставили перед собой задачу, чтобы к началу учебного года и к приезду северян домой из отпусков в их городах произошли визуально понятные и позитивные изменения. Радует, что это получается. Многое еще надо сделать, мы начинаем большую программу развития, но, я думаю, что ямальцы уже видят результаты", - считает Дмитрий Артюхов.

Дарья Казакова