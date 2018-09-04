Кинофестиваль "Ноль Плюс" представит лучшие новинки детского кино в Тюмени

Фото группы "ВКонтакте" "Международный кинофестиваль Ноль Плюс" Фото группы "ВКонтакте" "Международный кинофестиваль Ноль Плюс"

Пятый юбилейный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" состоится в Тюмени с 1 по 7 октября 2018 года. Показы будут проходить на трех площадках города: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Молодежный театральный центр "Космос" и Дворец творчества и спорта "Пионер".

Как сообщили в пресс-центре фестиваля, в этом году поступило более трех тысяч заявок на участие со всего мира. В результате тщательного отбора фестиваль покажет более 100 кинолент из 26 стран – России, Германии, Испании, Франции, Южной Кореи, Канады, Колумбии, Южной Африки, Эквадора и других. Более половины, а именно 60 картин, благодаря фестивалю носят статус российских премьер, поскольку будут показаны в России впервые.

Международная конкурсная программа фестиваля включает конкурсы полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино, просветительского, документального и научно-популярного кино. Российская конкурсная программа представлена единственным специальным конкурсом регионального полнометражного игрового кино. Внеконкурсная программа продемонстрирует широкий спектр видов и жанров кино для детей и семейного просмотра. Отдельной секцией вынесена программа детских, молодежных и семейных фильмов, созданных тюменскими кинематографистами.

Оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри, в состав которого входят заслуженные деятели искусства, кинорежиссеры, кинокритики, организаторы международных кинофестивалей со всего мира, имена которых скоро будут опубликованы. Также будет сформировано детское жюри.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы. Одним из значимых мероприятий станет уже традиционный форум для педагогов и родителей "Кинопедагогика". Эксперты поделятся с тюменскими педагогами, наставниками и родителями современными методиками использования кино в воспитательно-образовательном процессе. Благодаря этим практикам участники получат практическое руководство к обучению детей смотреть кино осмысленно, а также участвовать в создании кино- и медиапроектов. Важно обозначить, что Фонд "Жизнь и Дело" в августе стал соучредителем Ассоциации кинопедагогов России.

Во время кинофестиваля состоится презентация онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", который создан при поддержке Росмолодежи и Роскультцентра и предназначен для представления детям, родителям, педагогам онлайн-доступа к добрым познавательным фильмам.

В числе гостей кинофестиваля в Тюмени ожидается делегация из Южной Кореи. Напомним, в мае 2018 года "Ноль Плюс" подписал в Сеуле соглашение о партнерстве с Международным фестивалем детского кино в Курогу (GUKIFF). Вместе с организаторами корейского кинофестиваля в Тюмень приедет и мэр города Курогу, а также представители бизнес-сообщества Южной Кореи с целью установления международного сотрудничества с Администрацией Тюмени и Тюменской области.

Расписание показов можно найти на сайте кинофестиваля нольплюс.рф и в группе ВКонтакте https://vk.com/zeroplusfest. Вход на все мероприятия свободный.

Пресс-центр Международного кинофестиваля "Ноль Плюс"

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