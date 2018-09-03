Тюменская область представила туристические видеоролики на конкурсе в рамках выставки "Отдых-2018"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс презентационных видеороликов регионов России "Привет Россия – Родина моя!" объявлен в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых-2018". Тюменская область представила пять работ в различных номинациях, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения региона.

Посмотреть видеоролики о своем регионе и проголосовать за них тюменцы могут на сайте форума-выставки.

О туристическом потенциале Тюменской области зрителям расскажут видеоролики: "Однажды в Сибири… Once in Siberia", "Императорский маршрут", "Событийные мероприятия в Тюменской области", "IV Фестиваль малых туристических городов России в Тобольске", "Активный отдых зимой в Тюмени".

Разработкой концепции видеопрезентационных материалов занималось Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Живописные пейзажи и природные богатства, исторические моменты и уникальные возможности для отдыха на тюменской земле показаны в современном и качественном видеоряде.

Цель конкурса - продвижение имиджа российских регионов. Активная деятельность по формированию и продвижению имиджа территорий даже самой развитой страны помогает не только привлечь дополнительные материальные ресурсы, но и обеспечить планомерный и продолжительный рост положительной репутации государства. Тюменская область участвует в конкурсе не впервые. В прошлом году тюменцы заняли первое место в номинации "Презентационный ролик".

Напомним, что делегация Тюменской области примет участие в международной туристической выставке "Отдых - 2018", которая пройдет в комплексе "Экспоцентр" в Москве 11-13 сентября. От региона будет представлено два стенда: первый будет посвящен туристическому потенциалу Тюменской области, второй – реализации туристического проекта "Императорский маршрут".

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.