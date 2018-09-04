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Дорожники завершили ремонт двух ямальских трасс

Экономика, 13:15 04 сентября 2018

правительство.янао.рф/ | Фото: правительство.янао.рф/

Еще два участка автодорог регионального и межмуниципального значений отремонтированы в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство округа.

На участке "Пурпе – Пуровск" завершена замена и перекладка плит проезжей части, а также ремонт покрытия дороги. На трассе "Ноябрьск – Вынгапуровский" закончен ремонт обочин, а накануне завершились работы на автодороге "Салехард – Аэропорт".

Работы ведутся на 10 участках автомобильных дорог, три участка ремонтируют капитально. На участке "Коротчаево – Новый Уренгой" ведется досыпка обочин и откосов, укрепление прибровочной полосы, обочин и откосов. Работы на участке выполнены на 40 % от запланированного объема.

Завершено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке "Новый Уренгой – Ныда". Рабочие укладывают асфальтобетон, затем предстоит выполнить работы по досыпке обочин щебнем. Работы выполнены на 25 %. Подготовительные работы на автодороге "Подъезд к городу Ноябрьск" выполнены: дорожники завершили фрезерование проезжей части и приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия. Работы выполнены на 10 %.

Капремонт проводится на трех участках автодорог регионального значения.

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# ремонт , трассы , Ямал

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