Тюменец порезал незнакомца из-за отказа дать сигарету

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двух мужчин, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюмени.

В отдел полиции поступило сообщение о совершенном преступлении на ул. Шишковой. 33-летний житель Тюмени распивал спиртные напитки. На улице злоумышленник попросил сигарету у прохожего. После отказа, подозреваемый ударил незнакомца ножом и скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали медицинских работников и сотрудников полиции. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В этот же день в отдел полиции № 7 поступила информация о нанесении проникающего ножевого ранения жителю Тюмени. 34-летний подозреваемый на ул. Ставропольской поругался с пьяным незнакомцем. Злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение в брюшную полость, после чего скрылся.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.