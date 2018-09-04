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Победителю фотоконкурса #тюменскийотпуск подарят полет на воздушном шаре

Общество, 17:05 04 сентября 2018

Полет на воздушном шаре во Вконтакте | Фото: Полет на воздушном шаре во Вконтакте

Победителю фотоконкурса #тюменскийотпуск подарят полет на воздушном шаре, сообщает администрация Тюмени.

Конкурс проводится в социальной сети "ВКонтакте". Условия простые. Для участия необходимо загрузить свою отпускную фотографию в альбом конкурса, подписать место и время. От автора принимается одно фото, сделанное с 1 июня по 31 августа 2018 года. Работы принимают по 24 сентября включительно. Итоги будут объявлены 28 сентября.

Победителю достанется приз – полет на воздушном шаре. Максимальная высота подъема составляет 600 метров. После приземления всех участников полета ждет традиционное посвящение в воздухоплаватели.

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# воздушный шар , конкурс , отпуск , фото

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