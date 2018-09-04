Победителю фотоконкурса #тюменскийотпуск подарят полет на воздушном шаре
| Фото: Полет на воздушном шаре во Вконтакте
Победителю фотоконкурса #тюменскийотпуск подарят полет на воздушном шаре, сообщает администрация Тюмени.
Конкурс проводится в социальной сети "ВКонтакте". Условия простые. Для участия необходимо загрузить свою отпускную фотографию в альбом конкурса, подписать место и время. От автора принимается одно фото, сделанное с 1 июня по 31 августа 2018 года. Работы принимают по 24 сентября включительно. Итоги будут объявлены 28 сентября.
Победителю достанется приз – полет на воздушном шаре. Максимальная высота подъема составляет 600 метров. После приземления всех участников полета ждет традиционное посвящение в воздухоплаватели.