Победителю фотоконкурса #тюменскийотпуск подарят полет на воздушном шаре

| Фото: Полет на воздушном шаре во Вконтакте | Фото: Полет на воздушном шаре во Вконтакте

Победителю фотоконкурса #тюменскийотпуск подарят полет на воздушном шаре, сообщает администрация Тюмени.

Конкурс проводится в социальной сети "ВКонтакте". Условия простые. Для участия необходимо загрузить свою отпускную фотографию в альбом конкурса, подписать место и время. От автора принимается одно фото, сделанное с 1 июня по 31 августа 2018 года. Работы принимают по 24 сентября включительно. Итоги будут объявлены 28 сентября.

Победителю достанется приз – полет на воздушном шаре. Максимальная высота подъема составляет 600 метров. После приземления всех участников полета ждет традиционное посвящение в воздухоплаватели.