Онлайн-встреча с Бернаром Вербером пройдет в библиотеке Менделеева

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Онлайн-встреча с известным французским писателем, одним из самых популярных авторов современной мировой литературы Бернаром Вербером начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 7 сентября в 17 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В формате телемоста писатель выйдет на связь с библиотеками всей страны, чтобы рассказать о своей новой книге "С того света", которая появилась в продаже на русском языке в конце августа, а также ответит на вопросы о жизни, литературе и творчестве.

Дебютировав в 1991 году знаменитой книгой "Муравьи", Вербер с тех пор написал более 20 романов в разных жанрах (от научной фантастики до детектива), а также несколько сборников рассказов, эссе и пьес.

Вход свободный. Подробности на сайте.