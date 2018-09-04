Тюменским предпринимателям расскажут о тонкостях логистики в экспортной деятельности

Представителей тюменских предприятий-экспортеров приглашают принять участие в семинаре "Логистика в экспортной деятельности", который состоится в рамках проекта "Экспортный марафон" в тюменском технопарке 7 сентября с 10 до 18 часов.

Как сообщает пресс-служба областной Торгово-промышленной палаты, задача семинара - повысить знания предпринимателей о рынке транспортно-логистических услуг, рассказать о правовых аспектах, транспортной логистике и документации, договорных отношениях с логистическими провайдерами и страховыми компаниями.

"Обучающее мероприятие будет нести практическую пользу и позволит тюменским экспортерам действовать увереннее в своей работе", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Аверина.

После прохождения итогового тестирования слушатели семинара получат удостоверение слушателя образовательного проекта РЭЦ. Для участия необходимо до 5 сентября 2018 года включительно заполнить заявку на сайте и выслать заявку на участие ( форма заявки во вложении)