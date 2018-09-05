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Беременная тюменка украла на приеме у врача сотовый телефон

Происшествия, 12:20 05 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодую девушку, подозреваемую в краже сотового телефона, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Беременная тюменка отправилась на плановый осмотр в медицинское учреждение. В кабинете врача она похитила сотовый телефон. Украденное имущество фигурантка успела сбыть в ближайшем комиссионном магазине.

Полицейские задержали злоумышленницу. Ей оказалась 20-летняя безработная тюменка. Она призналась, что похитила телефон из-за нехватки денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# кража , мобильный телефон

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