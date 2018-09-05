Среди участников проекта #Тюменскоелето разыграют путевку в загородный центр

| Фото: dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Возможность получить путевку в один из загородных центров на осенние каникулы есть у участников проекта #Тюменскоелето, собравших наибольшее количество жетонов (милей) по итогам лета–2018, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Для тех ребят, которые продолжили собирать мили в августе, необходимо до 12 сентября принести их в департамент по спорту и молодежной политике по адресу: ул. Володарского, 7 (комитет молодежной политики), и вписать их численность в специальный чек. Для выявления победителя организаторами проекта будет составлен рейтинг по общему количеству собранных милей за лето. В случае если у участников проекта окажется одинаковое количество собранных милей, путевка будет разыграна.

Вручение главного приза пройдет 14 сентября в центре "Грант" по адресу: ул. Профсоюзная, 52, в 15 часов, куда будут приглашены участники проекта, собравшие за лето 2018 года наибольшее количество милей.

Напомним, участие в тематических досуговых площадках, организованных в формате квеста в рамках межведомственного проекта #Тюменскоелето, с 1 июня по 31 августа 2018 года приняли более 33 тыс. юных тюменцев. На каждой из площадок проекта участникам выдавали жетоны (мили) различных цветов (понедельник – желтый, вторник – голубой, среда – зеленый, четверг – красный, пятница – белый и суббота – светло-зеленый).

Более 3 тыс. самых активных участников, посетивших все тематические площадки, приняли участие в розыгрыше призов от партнеров проекта в рамках городских массовых мероприятий в День молодежи, День города и День физкультурника. Каждый участник розыгрыша призов не только обменял мили на призы, но и получил чек с указанием количества милей, собранных им на площадках в течение лета. Количество милей в чеке станет решающим аргументом в борьбе за путевку.