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ЕГЭ в дополнительные сроки напишут около трехсот тюменцев

Общество, 12:53 06 сентября 2018

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Около 300 школьников Тюменской области напишут ЕГЭ в дополнительные сроки, сообщает региональный департамент образования и науки.

Согласно расписанию единого государственного экзамена, русский язык выпускники пишут 4 сентября, базовую математику - 7 сентября.

"В дополнительные сентябрьские сроки экзамены сдают те ребята, которые не смогли присутствовать на экзаменах основного и резервного периодов по уважительным причинам, а также те, кто не получил удовлетворительного результата по обязательным предметам", – пояснил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев.

Таких выпускников в Тюменской области немного: около 70 сдают ЕГЭ по русскому, чуть более 200 пишут базовую математику.

"Для проведения ЕГЭ в дополнительный период в Тюменской области организовано три пункта проведения экзамена, – отметил программист регионального центра обработки информации Андрей Евдокимов. – Так же, как и на экзаменах прошлых периодов, будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях. Сентябрьским экзаменам также предшествовало тестирование оборудования, все специалисты прошли обучение, чтобы не допустить технических сбоев".

Результаты по русскому ребята узнают не позднее 14 сентября, по математике – не позднее 19 сентября.

Напомним, экзамены традиционно проходят в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году прошел с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. Всего в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в 2018 году приняли участие около 9 тыс. школьников.

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# дополнительные сроки , ЕГЭ

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