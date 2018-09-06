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На Ямале школьника сбил насмерть пассажирский автобус

Происшествия, 12:42 06 сентября 2018

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

15-летний школьник погиб под колесами пассажирского автобуса в пос. Тазовский около 18 часов 5 сентября, сообщает ИА "Север-пресс".

По словам руководителя службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максима Собянина, водитель рейсового автобуса сбил юношу, когда тот перебегал дорогу в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода. От полученных травм школьник погиб на месте происшествия.

Водитель был трезв, его водительский стаж составляет более 20 лет.

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# автобус , ДТП , школьник , ЯНАО

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