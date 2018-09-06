Жительницу Губкинского оштрафовали за избиение полицейского

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Женщину, виновную в применении насилия к сотруднику полиции, осудили в Губкинском, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Пьяная женщина в приемном отделении городской больницы громко ругалась. По вызову сотрудников больницы на место происшествия прибыли полицейские. Сотрудница полиции потребовала от осужденной прекратить противоправные действия. В ответ на это женщина ее избила.

Женщина вину в совершенном преступлении признала и в содеянном раскаялась. Суд оштрафовал ее на 15 тыс. рублей.