К Земле приближается комета Джакобини-Циннера

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Комета Джакобини-Циннера приблизится на максимальное расстояние к Земле 10 сентября, и жители России смогут наблюдать ее в предрассветные часы, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Прародительницей метеорного потока Дракониды, максимум которого приходится на начало октября, считается комета 21P/Джакобини-Циннера, открытая еще в 1900 году Мишелем Джакобини и переоткрытая в 1913 году Эрнстом Циннером.

По словам специалистов, уже сейчас комета светит достаточно ярко. В Северном полушарии ее можно увидеть в течение всей ночи в северо-восточной стороне неба. Москвичи смогут понаблюдать за небесной странницей во второй половине ночи до 5 часов, когда она поднимется на максимальную высоту над восточным горизонтом. А с октября она будет видна по утрам.

В планетарии отметили, что 10 сентября комета пройдет перигелий и окажется в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Это может повлиять на усиление активности звездопада Драконид.