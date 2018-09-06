  • 6 сентября 20186.09.2018четверг
  • USD68,4628
    EUR79,1362
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер северо-восточный

К Земле приближается комета Джакобини-Циннера

Общество, 19:03 06 сентября 2018

фото "Тюменская линия"

Комета Джакобини-Циннера приблизится на максимальное расстояние к Земле 10 сентября, и жители России смогут наблюдать ее в предрассветные часы, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Прародительницей метеорного потока Дракониды, максимум которого приходится на начало октября, считается комета 21P/Джакобини-Циннера, открытая еще в 1900 году Мишелем Джакобини и переоткрытая в 1913 году Эрнстом Циннером.

По словам специалистов, уже сейчас комета светит достаточно ярко. В Северном полушарии ее можно увидеть в течение всей ночи в северо-восточной стороне неба. Москвичи смогут понаблюдать за небесной странницей во второй половине ночи до 5 часов, когда она поднимется на максимальную высоту над восточным горизонтом. А с октября она будет видна по утрам.

В планетарии отметили, что 10 сентября комета пройдет перигелий и окажется в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Это может повлиять на усиление активности звездопада Драконид.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# астрономия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 06.09.2018К Земле приближается комета Джакобини-Циннера
18:55 06.09.2018Стартовал прием заявок на Международный грантовый конкурс "Православная инициатива"
18:22 06.09.2018Создан крупнейший в мире арт-проект в Арктике
18:11 06.09.2018Тюменские ученые предложили вернуть охоте имперские традиции