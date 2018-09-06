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Всемирной зимней универсиаде посвятили памятные монеты

Экономика, 18:44 06 сентября 2018

https://www.cbr.ru | Фото: https://www.cbr.ru

Четыре памятных монеты, посвященные ХХIХ Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске выпустил Банк России 5 сентября, сообщает пресс-служба Банка России.

Серебряная монета номиналом 3 рубля, тиражом 3 тыс. штук.

Золотая монета номиналом 50 рублей, тиражом 1,5 тыс. штук.

Две монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На оборотной стороне одной монеты изображен логотип Всемирной зимней универсиады 2019 года, второй монеты – талисман универсиады U-Лайка. Тираж каждой монеты 5 млн штук.

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# Банк России , Всемирная зимняя универсиада , Красноярск , памятная монета

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