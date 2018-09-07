Тюменец выплатил алименты после неудачной попытки продать автомобиль

| Фото: ФССП по Тюменской области | Фото: ФССП по Тюменской области

Житель Тюмени выплатил алименты своим дочерям после вмешательства судебных приставов, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Официально нигде не работающий 40-летний местный житель скрывал доходы, оказывая помощь дочерям от случая к случаю. Судебный пристав наложил арест на счета, принадлежащие должнику, вынес постановления о временном ограничении права выезда заграницу и постановление о запрете регистрационных действий в отношении его автомобиля.

Тюменец после несостоявшейся сделки по продаже автомобиля обратился в отдел судебных приставов. В тот же день мужчина предоставил квитанцию об оплате задолженности в размере 253 тыс. рублей. Деньги перечислены матери школьниц.