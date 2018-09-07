Награда за помощь в расследовании преступлений ускорит их раскрываемость, считает начальник ишимской полиции

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вознаграждение в размере от 500 тыс. рублей до более 3 млн рублей сможет получить гражданин за достоверную информацию о том или ином лице, объявленном в розыск, или за иную помощь в раскрытии преступления.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник МО МВД России "Ишимский" полковник полиции Виталий Бузунов.

По его словам, сумма будет зависеть от важности данных, а решение о ее выдаче будут принимать сотрудники различного ранга — вплоть до министра внутренних дел, если речь будет идти о сумме более 3 млн рублей.

Получить вознаграждение можно за информацию только о тех преступлениях, о которых министерство сообщит в специальном объявлении. Об этом ведомство уведомит граждан на своем официальном сайте или в СМИ. Объявление будет действительно до его удаления.

Сообщить имеющуюся информацию можно через официальный сайт МВД или по телефону в дежурную часть, а также по телефонам 02/102.

Деньги выплатят только после поимки преступника или после предъявления ему официальных обвинений. Информатору придет уведомление от начальника подразделения о соответствующем решении. Вознаграждение должны выдать в течение 14 дней со дня опубликования соответствующего приказа МВД. Но в выплате могут и отказать. Все это регламентирует приказ МВД № 356

"Отмечу, что когда в Ишиме расследовали резонансное дело о надругательстве над восьмилетней девочкой, жители Ишима очень активно откликнулись на беду. И как могли помогали следствию. Неравнодушие свойственно нашим людям. Поэтому, если выполнение людьми гражданского долга будет поощрено еще и материально, это поможет скорейшему раскрытию преступлений", - подчеркнул Виталий Бузунов.

Инна Кондрашкина