Награда за помощь в расследовании преступлений ускорит их раскрываемость, считает начальник ишимской полиции
Вознаграждение в размере от 500 тыс. рублей до более 3 млн рублей сможет получить гражданин за достоверную информацию о том или ином лице, объявленном в розыск, или за иную помощь в раскрытии преступления.
Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник МО МВД России "Ишимский" полковник полиции Виталий Бузунов.
По его словам, сумма будет зависеть от важности данных, а решение о ее выдаче будут принимать сотрудники различного ранга — вплоть до министра внутренних дел, если речь будет идти о сумме более 3 млн рублей.
Получить вознаграждение можно за информацию только о тех преступлениях, о которых министерство сообщит в специальном объявлении. Об этом ведомство уведомит граждан на своем официальном сайте или в СМИ. Объявление будет действительно до его удаления.
Сообщить имеющуюся информацию можно через официальный сайт МВД или по телефону в дежурную часть, а также по телефонам 02/102.
Деньги выплатят только после поимки преступника или после предъявления ему официальных обвинений. Информатору придет уведомление от начальника подразделения о соответствующем решении. Вознаграждение должны выдать в течение 14 дней со дня опубликования соответствующего приказа МВД. Но в выплате могут и отказать. Все это регламентирует приказ МВД № 356
"Отмечу, что когда в Ишиме расследовали резонансное дело о надругательстве над восьмилетней девочкой, жители Ишима очень активно откликнулись на беду. И как могли помогали следствию. Неравнодушие свойственно нашим людям. Поэтому, если выполнение людьми гражданского долга будет поощрено еще и материально, это поможет скорейшему раскрытию преступлений", - подчеркнул Виталий Бузунов.
Инна Кондрашкина