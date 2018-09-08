Первые "Старты Мечты" по роллер-спорту пройдут на Воронинских горках

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Соревнования по роликовым конькам для детей с особенностями развития пройдут в Тюмени 9 сентября. Состязания "Старты Мечты" - часть проекта “Лето равных возможностей”.

Первые забеги стартуют на базе "Воронинские горки" в 12 часов. Для участников и зрителей состязаний будут работать интерактивные площадки: песочная анимация, твистинг, аквагрим, беговелы. Торжественное награждение победителей соревнования состоится в 14 часов.

Напомним, что в течение лета на тюменских городских площадках проходили занятия по адаптивному роллер-спорту для детей с инвалидностью. Участники тренировались в индивидуальном порядке и в удобное для них время.

"В Тюменской области проживает около шести тысяч детей с инвалидностью, поэтому необходимо поддерживать проекты, которые развивают новые способы реабилитации. Кроме этого у проекта также планируется дополнительный положительный эффект: он может привлечь внимание общественности к роллер-спорту, привлечение молодежи, в том числе посредством волонтерства, к здоровому образу жизни", — рассказала руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Стоит отметить, проект "Лето равных возможностей" получил поддержку грантового конкурса "Моя идея" в размере 350 тыс. рублей - организаторы обучили инструкторов по роллер-спорту, закупили беговелы и другое оборудование для занятий, пишет "Мегатюмень".