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О проблемах с давлением водители узнавали на трассе Тюмень - Омск

Общество, 10:53 09 сентября 2018

12 водителей узнали о проблемах с повышенным давлением прямо на трассе. Во время совместной акции сотрудники Областной больницы № 4 Ишима и ГИБДД на федеральной трассе Тюмень - Омск предлагали водителям уделить минуту, чтобы выйти из машины и измерить артериальное давление.

За три часа работы мобильной бригады на трассе узнали о своем давлении 45 человек. У 12 медики зарегистрировали высокое артериальное давление, причем пятеро узнали о проблемах со здоровьем впервые. Всего же с начала реализации проекта "Гипертония стоп" его участниками стали более шести тысяч жителей юга области. Каждый из них узнал о том, к чему приводит повышенное артериальное давление и как с ним бороться.

Житель Омской области Александр Гриценко впервые за 59 лет жизни встретил медиков на дороге. "Я - заместитель директора и каждое утро выпускаю водителей на линию, - рассказал Александр. - Я знаю свое рабочее давление - 110 на 70, но сегодня я был поражен. У меня 140 на 90. Видимо, сказалась обстановка на дороге, сильная загруженность, ну и встреча с сотрудниками ГИБДД. Считаю, что это нужное дело. Не у каждого водителя, тем более дальнобойщика, есть возможность измерить давление в дороге. Нужно больше уделять внимания своему здоровью".

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# водители , ГИБДД Тюменской области , здоровье

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