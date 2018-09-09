Пятая "Лада Гранта" досталась жителю Московского тракта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Бывший военный Андрей стал обладателем ключей от пятой "Лады Гранты".

Счастливый билет он достал на праздничной площадке фестиваля "Тюменская осень" у школы № 88 по Московскому тракту, 129/1. Андрей пришел на площадку с женой и сыном. Они выиграли на празднике печенье, а глава семьи "Ладу Гранта".

"Я не поверил, когда выиграл машину. Мой сын впервые на таком празднике, автомобиль станет подарком ему к 18-летию, он студент", – рассказал Андрей.

Билеты в барабане и ценные подарки еще ждут горожан. Из восьми автомобилей, не разыгранными остались три. Из четырех квартир, ключи получили три тюменца.

Напомним, в барабанах фестиваля много подарков: телевизоры, телефоны, хлебопечки, утюги.

Центр выдачи подарков на ул. Малыгина, 51 будет работать до 21 часа, но подарки можно будет забрать до 22 сентября.

Фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.