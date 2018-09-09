Горожане оформляют в собственность машины и квартиры, выигранные на "Тюменской осени"

портал "Тюмень-Наш дом" портал "Тюмень-Наш дом"

Пять автомобилей, которые получили в качестве подарков участники фестиваля "Тюменская осень", уже оформлены в собственность. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

"Кроме того, оформлены в собственность уже две квартиры. Тюменцы получили в пункте выдачи подарков больше половины из 20 мобильных телефонов, 14 телевизоров, 9 микроволновых печей, а также хлебопечки и утюги", - рассказала Лариса Зубцова.

Напомним, на площадках фестиваля "Тюменская осень" действуют 179 пунктов розыгрыша подарков. Они будут работать до 21 часа. Принять участие в розыгрыше смогут только жители Тюмени в возрасте старше 16 лет.

В число разыгрываемых подарков вошли 4 квартиры, 8 автомобилей, 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов. Ценные подарки можно будет получить в Благотворительном фонде развития города Тюмени по адресу ул. Малыгина, д. 51, остальные - на месте розыгрыша.

Евгений Бабенко