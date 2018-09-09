Акция "Добрый друг" проходит на площадках "Тюменской осени"

| Фото: официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

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Акция "Добрый друг" проходит на 15 площадках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября.

Ее проводят волонтеры. Жители Тюмени разобрали 7 тыс. флаеров. На информационных стойках размещены альбомы с безнадзорными кошками и собаками. Тюменцы оставили заявки на то, чтобы забрать домой 16 животных, которые содержатся в городских пунктах временного содержания.

Из одного такого пункта к новым хозяевам уехал щенок, который 2,5 месяца назад был подобран на ул. Маршала Захарова. Теперь он станет добрым другом для многодетной тюменской семьи.

| Фото: "Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

Анжела Лебедева