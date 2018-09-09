  • 9 сентября 20189.09.2018воскресенье
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер северо-западный

Акция "Добрый друг" проходит на площадках "Тюменской осени"

Общество, 15:44 09 сентября 2018

официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Далее в сюжете Пятая "Лада Гранта" досталась жителю Московского тракта

Акция "Добрый друг" проходит на 15 площадках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября.

Ее проводят волонтеры. Жители Тюмени разобрали 7 тыс. флаеров. На информационных стойках размещены альбомы с безнадзорными кошками и собаками. Тюменцы оставили заявки на то, чтобы забрать домой 16 животных, которые содержатся в городских пунктах временного содержания.

Из одного такого пункта к новым хозяевам уехал щенок, который 2,5 месяца назад был подобран на ул. Маршала Захарова. Теперь он станет добрым другом для многодетной тюменской семьи.

"Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , кошки , собаки , Тюменская осень

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:08 09.09.2018Горожане оформляют в собственность машины и квартиры, выигранные на "Тюменской осени"
16:00 09.09.2018Пятая "Лада Гранта" досталась жителю Московского тракта
15:44 09.09.2018Акция "Добрый друг" проходит на площадках "Тюменской осени"
15:01 09.09.2018Щедрая "Тюменская осень" - фоторепортаж с улиц города