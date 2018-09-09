На фестивале "Мед и хлеб" реализовали почти тринадцать тонн продукции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Около 13 тонн продукции на общую сумму порядка 2,5 млн рублей реализовали на фестивале "Мед и хлеб", который состоялся 9 сентября в рамках "Тюменской осени".

О предварительных итогах сообщили в областном департаменте АПК. Свои товары на фестивале представили 34 тюменских предприятия и 24 пчеловода из 13 районов области.

Самыми популярными у тюменцев продуктами стали горячая выпечка, свежий хлеб, сыры от частных тюменских производителей.

Так, ажиотажный спрос покупателей вызвали сыры предприятия "Сидорова коза". Изначально предприниматели привезли на фестиваль всего 30 кг сыра, но потом по просьбам покупателей были вынуждены довезти еще. В итоге сыроварня продала более 100 кг своей продукции.

Повышенным спросом пользовалась также продукция завода "Коопром" и ООО "Тюменьмолоко". Они стали лидерами по объемам проданных товаров.

Понравились тюменцам и караваи в виде логотипа фестиваля "Тюменская осень" - подсолнуха - от Заводоуковского элеватора. Все 26 изделий были проданы.

В рамках фестиваля "Тюменская осень" работали 25 площадок гастрономического фестиваля, и 180 площадок с продуктовой ярмаркой, полевой кухней и буфетным обслуживанием.

В организации гастрономического фестиваля и продуктовой ярмарки задействовали 60 предприятий торговли и общественного питания. Они реализовали почти 2 тонны хлебобулочных изделий и выпечки, полтонны кондитерских изделий, 250 кг шашлыка, 3 тыс. литров напитков, а также более 80 тыс. порций каши из полевых кухонь.

Любовь Голышева