Шестая "Лада Гранта" досталась будущей автоледи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменец Алексей стал седьмым обладателем новой "Лады Гранты" на "Тюменской осени"

Шестой автомобиль "Лада Гранта" достался тюменке Алине Тимерхановне. Счастливый билет она достала из барабана на праздничной площадке фестиваля "Тюменская осень" у гимназии № 16 по ул. Рижской, 71, сообщает администрация Тюмени.

"Я сейчас на пенсии, но сегодня у меня появилась мечта – получить права и стать автоледи. У мужа есть свой автомобиль. Когда-то давно мне удавалось выиграть пылесос", – вспомнила Алина Тимерхановна.

Сначала счастливая обладательница автомобиля думала, что ценный подарок – это шутка, и только потом поверила в свершившееся чудо.

До закрытия площадок остается немного времени, но в барабанах еще много подарков: телевизоры, телефоны, хлебопечи, утюги и два автомобиля.

Напомним, фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

Информация о площадках здесь. Телефон для справок 45-15-20.