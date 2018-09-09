Тюменец Алексей стал седьмым обладателем новой "Лады Гранты" на "Тюменской осени"

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

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Житель Тюмени Алексей стал седьмым обладателем новенькой "Лады Гранты" на площадке "Тюменской осени" у Детско-юношеского центра "Старт" по ул. Ставропольской, 19в, сообщает администрация города.

Его супруга выиграла сладкий подарок. Для Алексея же подарок - автомобиль стал полной неожиданностью. Мужчина уже посетил центр выдачи подарков, который находится на ул. Малыгина, 51 - Благотворительный фонд развития Тюмени, чтобы оформить документы на автомобиль.

Оказалось, что счастливый обладатель ценного подарка недавно отметил юбилей - 60 лет.

Тюменец признался, что до этого раза ему везло только однажды. Он и не надеялся на такой щедрый подарок. Его машине уже 11 лет, накануне они с супругой как раз говорили о том, что пора ее менять. Алексей работает монтажником на лифтах и сказал, что теперь на новом автомобиле будет ездить и на работу, и на дачу – везде!

Считанные минуты остаются до закрытия праздничных площадок фестиваля "Тюменская осень". У тюменцев есть еще шанс стать обладателями подарков, среди них телевизоры, хлебопечи, айфоны и другое.

Напомним, фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

Информация о площадках здесь. Телефон для справок 45-15-20.