"Тюменская осень" подарила тюменцу Максиму квартиру
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Тюменец Максим стал обладателем однокомнатной квартиры. Она была последней, четвертой, на фестивале "Тюменская осень", сообщает администрация города.
Счастливый билет Максим вытянул в барабане на праздничной площадке фестиваля у школы № 26 по ул. Луначарского, 40. Он был в шоке от такого сюрприза и, отметив билет у представителей центра распространения подарков, поспешил уйти. Теперь молодому человеку предстоит оформить все необходимые документы в Благотворительном фонде развития Тюмени по ул. Малыгина, 51/4, и приступить к оформлению квартиры в собственность.
Добавим, фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.