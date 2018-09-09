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"Тюменская осень" подарила тюменцу Максиму квартиру

Общество, 19:48 09 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменец Максим стал обладателем однокомнатной квартиры. Она была последней, четвертой, на фестивале "Тюменская осень", сообщает администрация города.

Счастливый билет Максим вытянул в барабане на праздничной площадке фестиваля у школы № 26 по ул. Луначарского, 40. Он был в шоке от такого сюрприза и, отметив билет у представителей центра распространения подарков, поспешил уйти. Теперь молодому человеку предстоит оформить все необходимые документы в Благотворительном фонде развития Тюмени по ул. Малыгина, 51/4, и приступить к оформлению квартиры в собственность.

Добавим, фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

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# квартира , Тюменская осень

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