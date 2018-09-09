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Велосипедист Сергей стал обладателем восьмой "Лады Гранты"

Общество, 19:59 09 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Велосипедист Сергей Юрьевич стал обладателем последней, восьмой "Лады Гранты" в рамках фестиваля "Тюменская осень". Билет с автомобилем находился в центре розыгрыша подарок у школы № 94 по Солнечному проезду, 24, сообщает администрация города.

Хозяин машины пока ездит на велосипеде, водительских прав у него нет. "Я очень благодарен этому празднику и нашему городу. Мы, горожане, сами создаем атмосферу нашего города, и я очень доволен жизнью в нем", – поделился Сергей Юрьевич.

Те, кто стал обладателем ценного подарка, но не обратился за ним 9 сентября, смогут получить их в удобное для время до 22 сентября у организаторов акции – Благотворительного фонда развития города Тюмени по адресу Тюмень, ул. Малыгина, 51/4.

Дополнительная информация о мероприятии здесь. Телефон для справок 45-15-20.

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# Лада Гранта , Тюменская осень

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