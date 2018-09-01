Горожане на фестивале "Тюменская осень" поставили прививки от гриппа

Фото: "Комсомольская правда -Тюмень" Фото: "Комсомольская правда -Тюмень"

Измерить артериальное давление, получить консультацию врача и поставить прививку от гриппа смогли тюменцы в "Палатках здоровья", которые работали на площадках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября.

Почти 4 тыс. горожан прослушали полезные лекции врачей в течение дня. Консультации по профилактике болезней - 1 тыс. 413 тюменцев. О том, как бросить курить врачи рассказали 1 тыс. 50 участникам фестиваля "Тюменская осень".

Для малышей, которые пришли на фестиваль с родителями, организаторы подготовили игры-раскраски о секретах здорового образа жизни, а для взрослых – полезные информационные материалы.

27 августа в Тюменской области стартовала прививочная кампания, и для горожан на фестивале была организована работа по вакцинопрофилактике. В Областной клинической больнице №2, поликлиниках №1 и 17 (на ул. Монтажников) работали вакциномобили с бригадами врачей. В течение дня они поставили прививки от гриппа 352 человекам.