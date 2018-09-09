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Александр Моор: тюменцы проголосовали за свое будущее

Губернатор, 21:48 09 сентября 2018

Фото: личная страница Александра Моора во Вконтакте

Жители Тюменской области приняли достаточно активное участие в выборах главы региона. Об этом заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Кампания по подготовке к выборам прошла в плановом режиме. Было сделано все необходимое для организации работы избирательных комиссий. В единый день голосования все избирательные участки открылись вовремя, и тюменцы смогли воспользоваться своим правом проголосовать за того или иного кандидата", - отметил врио губернатора.

По словам Александра Моора, Тюменская область всегда отличалась достаточно высокой явкой избирателей.

"Тюменцы занимают активную позицию и понимают, что от их выбора зависит их будущее. Перед всенародно избранным губернатором Тюменской области будут стоять серьезные задачи, определенные в майском указе президента России Владимира Путина. Для решения этих задач сегодня разрабатываются национальные проекты, в которых есть региональная составляющая. Для нас это приоритетные цели", - подчеркнул он.

Кроме того, в Тюменской области реализуется немало социально значимых проектов и программ, которые необходимо продолжать и довести до успешного завершения, добавил врио губернатора.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , выборы губернатора

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