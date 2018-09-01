Ямальцы выбирают приоритеты программы "Сотрудничество"

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Медицинские и санаторные услуги заняли первую позицию по итогам заочного этапа опроса по определению приоритетных направлений межрегиональной программы "Сотрудничество" на платформе "Решай" информационного ресурса "Живем на Севере". За них отдано 19,4 % голосов, сообщает правительство ЯНАО.

Всего в ходе интернет-голосования за предложенные направления программы отдано более 64 тыс. голосов пользователей портала. С разницей менее чем в процент на второй и третьей позициях разместились пункты "Ремонт дорог между городами и поселениями в автономном округе" и "Программа переселения на юг Тюменской области". За них проголосовали 17,6 % и 16,7 % пользователей портала.

Также в пятерку лидеров программы вошли такие приоритеты как "Завершение строительства дороги Салехард-Надым" и "Социальные выплаты и льготы".

С 9 сентября ямальцы могут выбрать приоритеты программы "Сотрудничество" личным голосованием. Для этого нужно прийти на территориальный счетный участок в своем муниципалитете. Результаты "очного" и "заочного" голосования будут суммированы. Итоги опроса подведут 13 сентября.