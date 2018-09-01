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В Заводоуковске сельхозпредприятие оштрафовали за больных лошадей

Происшествия, 13:16 10 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора сельскохозяйственного предприятия оштрафовали за несоблюдение правил борьбы с болезнями животных в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2017 года у трех лошадей предприятия "Шестаковское" зафиксирована инфекционная анемия, включенная в перечень заразных и иных болезней животных. В отношении предприятия были введены карантинные мероприятия, согласно которым они незамедлительно должны были произвести убой больных животных.

Предприятие решило оставить две из трех больных лошадей для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности. Прокуратура внесла в адрес фирмы "Шестаковское" представление, в отношении директора возбудила административное дело. Главный государственный ветеринарный инспектор Заводоуковска оштрафовал директора.

После прокурорского вмешательства предприятие устранило допущенные нарушения закона.

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# Заводоуковский городской округ , лошади , штраф

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