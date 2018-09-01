В Заводоуковске сельхозпредприятие оштрафовали за больных лошадей
Директора сельскохозяйственного предприятия оштрафовали за несоблюдение правил борьбы с болезнями животных в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.
В ноябре 2017 года у трех лошадей предприятия "Шестаковское" зафиксирована инфекционная анемия, включенная в перечень заразных и иных болезней животных. В отношении предприятия были введены карантинные мероприятия, согласно которым они незамедлительно должны были произвести убой больных животных.
Предприятие решило оставить две из трех больных лошадей для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности. Прокуратура внесла в адрес фирмы "Шестаковское" представление, в отношении директора возбудила административное дело. Главный государственный ветеринарный инспектор Заводоуковска оштрафовал директора.
После прокурорского вмешательства предприятие устранило допущенные нарушения закона.