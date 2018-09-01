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Ишимский водитель прятал в своей машине наркотики

Происшествия, 14:10 10 сентября 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Водителя, перевозившего в автомобиле наркотические вещества, задержали в Ишимском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Недалеко от деревни Таловка сотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗ-33021. Водитель заметно волновался, чем вызвал подозрения у полицейских. Инспекторы приняли решение о проведении досмотра транспортного средства. Под пассажирским сиденьем полицейские обнаружили металлическую банку из-под энергетического напитка, в которой находился сверток с тремя граммами "соли".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# Ишимский район , наркотики

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