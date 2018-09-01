  • 10 сентября 201810.09.2018понедельник
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер северо-западный

Пункт регистрации туристов открыт в Заводоуковском пожарном гарнизоне

Общество, 12:54 10 сентября 2018

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Пункты регистрации туристических маршрутов отдельных групп или граждан открыты в Заводоуковском пожарно-спасательном гарнизоне с 7 сентября, сообщает региональное управление МЧС России.

Пункты в пожарно-спасательных частях созданы для контроля за безопасностью туристов и своевременному принятию мер по оказанию им помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Жители и гости Заводоуковского городского округа и Упоровского района, запланировав туристический поход, могут об этом сообщить в свою пожарно-спасательную часть, указав маршрут.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , Заводоуковск , пожарная часть , пункты регистрации , туристы , Упорово

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 10.09.2018Тюменцы получат анонимную консультацию в Центре суицидальной превенции
14:21 10.09.2018Новая спортплощадка в Тазовском приняла легкоатлетическую эстафету
14:00 10.09.2018Тюменские интеллектуалы собрали деньги для Российского детского фонда
13:49 10.09.2018Новый детский сад открыли в Тазовском