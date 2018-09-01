Пункт регистрации туристов открыт в Заводоуковском пожарном гарнизоне

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Пункты регистрации туристических маршрутов отдельных групп или граждан открыты в Заводоуковском пожарно-спасательном гарнизоне с 7 сентября, сообщает региональное управление МЧС России.

Пункты в пожарно-спасательных частях созданы для контроля за безопасностью туристов и своевременному принятию мер по оказанию им помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Жители и гости Заводоуковского городского округа и Упоровского района, запланировав туристический поход, могут об этом сообщить в свою пожарно-спасательную часть, указав маршрут.