Центр архитектурной подготовки проведет день открытых дверей

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Центр архитектурной подготовки и переподготовки (ЦАПП) при Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета проводит День открытых дверей 16 сентября, сообщает ТИУ,

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Нагорная, 6. Начало в 12 часов. На знакомство с архитектурно-художественной подготовкой приглашают дошкольников, учащихся с 1 по 11 классы и их родителей.

В рамках мероприятия запланирована презентация образовательных программ и встреча с руководством ЦАППа. На общем собрании родители смогут узнать об особенностях процесса обучения будущих архитекторов, о традициях центра и современных тенденциях в творческом развитии, а также задать все интересующие вопросы о подготовке, поступлению в ЦАПП, сдачи вступительных испытаний в Институт АРХИД. Все желающие смогут записаться в архитектурно-художественные классы, на подготовительные курсы для абитуриентов.

Также пройдут открытые уроки педагогов по предметам программы ЦАПП. Для гостей проведут экскурсию по выставке работ и проектов учащихся. Украшением дня станет дефиле театра нетрадиционной моды Института АРХИД "Art Shape".