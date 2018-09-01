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День открытых дверей пройдет в библиотеках Тюмени

Общество, 09:24 12 сентября 2018

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

День открытых дверей "Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!" начнется в Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 10 часов 12 сентября, сообщает департамент кульутры администрации Тюмени.

В программе: экскурсия по библиотеке – игра-путешествие "А знаешь ли ты сказки?", мультминутки, встречи с необычными книжками, конкурсы и викторины по любимым сказкам.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов 30 минут откроются литературные посиделки "В стране Вообразилии Бориса Заходера". Дети познакомятся с биографией и творчеством писателя Бориса Заходера, также их ждет путешествие в страну удивительных стихов, песенок, считалок и загадок писателя.

Фольклорный утренник "Жили-были сказки" начнется в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина" (ул. Газовиков, 30/1) в 10 часов 40 минут.

Урок "Электронная библиотека тюменского писателя" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут. Участники познакомятся с сайтом "Электронная библиотека тюменского писателя". Ресурсы сайта станут полезными для читателей в решении как учебных, так и профессиональных задач, доставят истинное удовольствие от общения с многообразной и самобытной региональной литературой.

В библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 12 часов стартует видео-викторина "Моя Вообразилия: от чтения – к мультфильму". Участников викторины ждут увлекательные задания.

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# библиотека , день открытых дверей , книги

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