Тюменских школьников приглашают на смену "Информатика" в центр "Сириус"

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Ученики 8-10 классов Тюменской области могут побороться за места образовательной смены "Информатика. Регионы" в центре Сириус, Сочи, сообщает региональный департамент образования и науки.

Для участия в конкурсном отборе школьникам необходимо подать заявку на странице программы на официальном сайте до 25 сентября. Там же до 5 октября для зарегистрированных школьников пройдет первый дистанционный учебно-отборочный курс. Обучение можно начинать в любой момент до 25 сентября.

По итогам дистанционного отбора определится список участников, которые пройдут во второй этап, в рамках которого предусмотрены как дистанционные, так и очные соревнования. Очный тур начнется 13 октября.

Добавим, список участников образовательной программы будет опубликован на сайте центра "Сириус" не позднее 18 октября. Смена "Информатика. Регионы" пройдет с 1 по 24 декабря.